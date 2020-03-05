Ольга Любимова провела совещание с Ассоциацией кинодистрибьюторов России
05.03.2020
Участники встречи обсудили стратегию выхода российских фильмов в прокат, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.
В рабочей встрече приняли участие президент Ассоциации Вадим Смирнов, гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, гендиректор ООО «Юниверсал Пикчерс Интернешнл» Вадим Иванов, глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов и другие.
По словам Смирнова, участники планируют зафиксировать период времени, в течение которого переносы дат релизов будут невозможны, за исключением экстремальных ситуаций. «Потому что производство кино – задолго планируемый бизнес», – пояснил президент Ассоциации.
Это предложение было поддержано всеми членами организации, но пока не получило официального статуса. Члены Ассоциации намерены оформить его в виде меморандума и проинформировать о нем других представителей киноиндустрии.
Кроме того, было решено создать рабочую группу с участием представителей Фонда кино с целью обсуждения выбора дат релизов отечественных кинолент, имеющих социальную значимость.
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