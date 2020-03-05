Ольга Любимова провела совещание с Ассоциацией кинодистрибьюторов России

05.03.2020

Участники встречи обсудили стратегию выхода российских фильмов в прокат, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

В рабочей встрече приняли участие президент Ассоциации Вадим Смирнов, гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин, гендиректор ООО «Юниверсал Пикчерс Интернешнл» Вадим Иванов, глава кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов и другие.

По словам Смирнова, участники планируют зафиксировать период времени, в течение которого переносы дат релизов будут невозможны, за исключением экстремальных ситуаций. «Потому что производство кино – задолго планируемый бизнес», – пояснил президент Ассоциации.

Это предложение было поддержано всеми членами организации, но пока не получило официального статуса. Члены Ассоциации намерены оформить его в виде меморандума и проинформировать о нем других представителей киноиндустрии.

Кроме того, было решено создать рабочую группу с участием представителей Фонда кино с целью обсуждения выбора дат релизов отечественных кинолент, имеющих социальную значимость.