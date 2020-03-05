В Новой Третьяковке покажут более 170 работ Энди Уорхола

05.03.2020

Экспозиция будет работать с 24 апреля по 20 сентября, сообщает пресс-служба организаторов.

Выставка «Я, Энди Уорхол» представит такие его работы, как «Мэрилин» и «Банки с супом Кэмпбелл». Также посетители увидят работы «Мао», «Камуфляж», «Цветы», «Дамы и господа», «Вымирающие виды», «Ковбои и индейцы», «Десять портретов евреев ХХ века» и другие.

Экспозиция будет открыта в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу. Устроители воссоздадут легендарную «Серебряную фабрику» Уорхола, сообщается в пресс-релизе.

Общая площадь экспозиции составит около 2500 квадратных метров. Выставку дополнит показ видеоработ Уорхола и документальных фильмов о нем.

Отдельное внимание будет уделено сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами. Среди последних были и такие звезды, как The Rolling Stones, отмечается в релизе.