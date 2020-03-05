05.03.2020

Открытие институции запланировано на осень, сообщает ТАСС.

Культурное пространство ГЭС-2 создает фонд современного искусства V-A-C в здании бывшей электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве. Открытие пространства будет происходить постепенно, рассказала гендиректор фонда Тереза Иароччи Мавика.

По ее словам, перформанс «Новая жизнь» прославленного режиссера Ромео Кастеллуччи – это метафора начала жизни новой институции. «Выбoр мерoприятий в даннoм случае не является ангажирoванным, не связан с кoнтентoм oснoвнoй прoграммы, с сезoнами, а призван напoлнить жизнью самo прoстранствo. Гибкий и oткрытый прoцесс кoнструирoвания дает пoсетителям свoбoду, вoзмoжнoсть участия и выбoра», – рассказала Тереза Иароччи Мавика.

По ее словам, при всей провозглашаемой многофункциональности современные культурные институции зачастую слишком запрограммированы. «Это давит, это утомляет. Осенью 2020 года в ГЭС-2 сможет происходить все, что угодно, и даже одновременно», – пообещала Мавика.