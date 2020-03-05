Дом архитектора Мельникова в Москве может быть включен в список ЮНЕСКО

05.03.2020

Включение объекта в список Всемирного наследия может занять более пяти лет, отметил директор музея Павел Кузнецов.

В числе других планов популяризации Дома Мельникова – съемки полнометражного документального фильма о доме и его авторе, сообщил Кузнецов в разговоре с ТАСС.

Предреставрационное обследование памятника длилось около двух лет. Его вела международная команда специалистов из России, Финляндии и Нидерландов. На первом этапе эксперты изучили архивы и документы, после этого было проведено геотехническое исследование прилегающего участка и обследование самого здания.

По словам Кузнецова, продвижение Дома Мельникова в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО поддержал учредитель музея – Министерство культуры России. «Это не самоцель, а средство сохранения уникального наследия – российского по природе и всемирного по своему значению», – подчеркнул Кузнецов.

Наследие архитектора Фрэнка Ллойда Райта было внесено в список ЮНЕСКО лишь в 2019 году, за три года до этого список пополнился объектами архитектора Ле Корбюзье, причем не с первой и даже не со второй попытки, напомнил Кузнецов. По его словам, включение объекта в список Всемирного наследия – путь, который может занять до 15–20 лет.