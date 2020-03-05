В горах Ингушетии найден неизвестный средневековый комплекс зданий

05.03.2020

Находку сделали сотрудники Археологического центра имени Крупнова, сообщает официальный сайт организации.

В ходе визуального обследования местности археологи обнаружили несколько построек средневекового времени, рядом с которыми находится древний некрополь. Исторический памятник обнаружили неподалеку от башенного комплекса Озиг в долине реки Ахк-хий.

Ученые изучили более 40 историко-археологических и архитектурных объектов различной типологии. Кроме того, специалисты провели замеры и фотофиксацию.

Осенью прошлого года в Джейракском районе Ингушетии, в долине реки Гулойхи археологи обнаружили основание древней мечети и руины жилой башни. Рядом с ранее исследованным архитектурным комплексом Кост было найдено шесть древних жилых строений и подземных склепов.

Ученые собираются продолжать изучение найденных объектов. В ближайшее время планируется установить примерный возраст построек.