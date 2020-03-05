В горах Ингушетии найден неизвестный средневековый комплекс зданий
05.03.2020
Находку сделали сотрудники Археологического центра имени Крупнова, сообщает официальный сайт организации.
В ходе визуального обследования местности археологи обнаружили несколько построек средневекового времени, рядом с которыми находится древний некрополь. Исторический памятник обнаружили неподалеку от башенного комплекса Озиг в долине реки Ахк-хий.
Ученые изучили более 40 историко-археологических и архитектурных объектов различной типологии. Кроме того, специалисты провели замеры и фотофиксацию.
Осенью прошлого года в Джейракском районе Ингушетии, в долине реки Гулойхи археологи обнаружили основание древней мечети и руины жилой башни. Рядом с ранее исследованным архитектурным комплексом Кост было найдено шесть древних жилых строений и подземных склепов.
Ученые собираются продолжать изучение найденных объектов. В ближайшее время планируется установить примерный возраст построек.
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