В Мариинском театре состоится фестиваль «Звезды белых ночей» 2020

05.03.2020

Смотр будет идти с 17 мая по 26 июля, сообщила пресс-служба театра.

Афиша фестиваля традиционно соберет все лучшее, что было сделано за год артистами труппы, – премьеры, выступления приглашенных певцов, танцовщиков и инструменталистов, а также джаз, говорится в сообщении.

В июне Анна Нетребко исполнит партию Елизаветы Валуа в «Доне Карлосе» Верди. Ее партнерами по сцене станут Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов.

В июле в главных партиях на сцену выйдут Татьяна Сержан, Екатерина Семенчук, Нажмиддин Мавлянов, Пласидо Доминго и Ильдар Абдразаков. Управлять действом будет Валерий Гергиев.

Опера Сергея Прокофьева «Огненный ангел» вернется на Мариинскую сцену после восьмилетнего перерыва в режиссуре Дэвида Фримана. Спектакль стал в свое время для репертуара Мариинского театра прорывным, его показывали в Нью-Йорке, Токио и Сан-Франциско.

Екатерина Кондаурова исполнит главные партии в «Легенде о любви» и «Сне в летнюю ночь», Мария Хорева – в «Корсаре». Виктория Терёшкина и Ксандер Париш составят пару в «Ромео и Джульетте», Рената Шакирова и Кимин Ким – в «Дон Кихоте».

Одной из кульминаций балетного направления станет вечер Дианы Вишнёвой. Прима выступит сразу в трех одноактных балетах: «Маргарита и Арман», «Старик и я», «Юноша и смерть».

С предстоящими мероприятиями смотра можно ознакомиться на сайте Мариинского театра.