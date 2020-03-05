Выставка к 175-летию коллекционера Ивана Цветкова откроется в Третьяковке

05.03.2020

Экспозиция начнет работу 28 апреля, сообщает пресс-служба галереи.

Выставка «Коллекция И.Е. Цветкова в Третьяковской галерее: к 175-летию собирателя» откроется в главном здании галереи в Лаврушинском переулке Москвы. Посетителям представят живопись, скульптуры и архивные материалы коллекционера.

Кроме того, гости смогут совершить виртуальную прогулку по «дому-ларцу» коллекционера – Цветковской галерее. Они смогут увидеть произведения Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Алексея Венецианова и других мастеров живописи.

На выставке будет представлено 14 картин и две скульптуры, а также несколько витрин с материалами из отдела рукописей Третьяковской галереи. Среди них переписка Цветкова с художниками и коллекционерами.

В экспозицию войдут два бронзовых портрета, принадлежавших Цветкову. Один из них – портрет самого Ивана Цветкова работы Владимира Беклемишева. Второй – портрет Владимира Маковского работы Сергея Волнухина.