Российский пианист-виртуоз Даниил Трифонов исполнил Баха в вашингтонском Кеннеди-центре

05.03.2020

Музыкант совершает продолжительное гастрольное турне по США и ряду стран Европы, сообщает ТАСС.

В среду вечером Даниил Трифонов дал сольный концерт в Вашингтоне, выступив на сцене главного театрально-концертного комплекса американской столицы – Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Музыкант исполнил три произведения Иоганна Себастьяна Баха, в том числе Чакону из Партиты № 2 ре минор, BWV 1004 (в фортепианной транскрипции Иоганнеса Брамса), цикл «Искусство фуги», BWV 1080 и хорал «Иисус, моя радость» из кантаты № 147.

Трифонов – лауреат XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского и целого ряда престижных зарубежных музыкальных премий, включая американскую Grammy. Зал устроил исполнителю такую бурную овацию, что ему пришлось выходить из-за кулис еще трижды.

На бис Трифонов сыграл еще одно творение Баха. Названий других исполненных им произведений разобрать не удалось из-за рукоплесканий публики.