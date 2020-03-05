Книги кочующей писательницы Крайнего Севера переведут на итальянский и китайский

05.03.2020

Произведения Анны Неркаги «Анико из рода Ного» и «Белый ягель» уже перевели на английский и испанский языки, сообщает ТАСС.

К переводу ее книг на итальянский и китайский языки приступил Тюменский государственный университет (ТюмГУ), сообщил директор издательства университета Сергей Симаков. По его словам, в настоящее время ненецкая писательница Анна Неркаги живет на Ямале.

Это единственный в мире кочующий писатель на Крайнем Севере, отметил он. Для многих своих читателей Неркаги стала проводником в самобытный мир и уникальную культуру ненецкого народа.

«Думаю, в 2021 году увидим книгу», – полагает Симаков. По его словам, вуз начал работу над переводом произведений на китайский язык, но это может занять больше времени.