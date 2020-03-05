Проект TheatreHD поможет показать спектакли «Золотой маски» в кинотеатрах России

05.03.2020

Благодаря прямой трансляции зрители по всей стране получат доступ к актуальному театральному искусству, сообщили организаторы.

Программу «Золотая маска» в кино» открывает в четверг Российская национальная театральная премия «Золотая маска» при поддержке Министерства культуры РФ и Сбербанка.

Генеральный директор компании CoolConnections (TheatreHD) Надежда Котова отметила, что в кинотеатрах по всей России уже шестой год подряд показываются лучшие спектакли, отмеченные фестивалем «Золотая маска». По ее словам, в этом году три спектакля ведущих московских театров покажут в прямой трансляции кинотеатры более чем 60 городов России.

5 марта состоится вечер одноактных балетов «Ингер/Браун/Прельжокаж» Московского Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. 30 марта будет представлен спектакль «Иранская конференция» Театра Наций. 22 апреля зрители увидят постановку «Добрый человек из Сезуана» Театра имени А. С. Пушкина.

Спектакли в прямой трансляции увидят зрители европейской части России и уральского региона одновременно со зрителями театра. В регионах, где местное время существенно отличается от московского, спектакли покажут в записи.