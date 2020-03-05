В Мемориальной квартире Святослава Рихтера пройдут концерты в честь его 105-летия

05.03.2020

Прозвучат произведения, связанные с жизнью и творчеством великого пианиста, сообщила пресс-служба Пушкинского музея.

В музее музыканта прозвучат пьесы, которые слушал и исполнял пианист, а также его друзья и коллеги, в том числе выдающиеся скрипачи, виолончелисты, пианисты, певцы и композиторы.

6 марта будет представлена программа «Святослав Рихтер в ансамбле с молодыми». Произведения Чайковского и Шостаковича исполнят лауреаты международных конкурсов Святослав Мороз (скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Дмитрий Винник (фортепиано).

15 марта в программе «В диалоге с послевоенным авангардом» выступит Московский ансамбль современной музыки (МАСМ). 20 марта в Мемориальной квартире пройдет вечер «Святослав Рихтер и Нина Дорлиак», на котором выступят заслуженная артистка России Яна Иванилова (сопрано) и Юрий Полубелов (фортепиано).

29 марта в программе «С этим скрипачом я бы хотел играть…» произведения В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена и П. Хиндемита исполнят лауреаты международных конкурсов Айлен Притчин (скрипка) и Александр Гиндин (фортепиано).