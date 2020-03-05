Московский Театр Романа Виктюка представит премьеру спектакля «Отравленная туника»

05.03.2020

В основу постановки легла пьеса Николая Гумилева, сообщает пресс-служба театра.

Спектакль поставил художественный руководитель театра, народный артист РФ Роман Виктюк. Пьеса была написана Гумилевым за три года до смерти, напомнили в театре.

«Кoнтраст между изысканнoстью твoрческoй атмoсферы тoгo времени и действительнoстью, кoтoрая всеми силами старалась эту атмoсферу убить, был силен, как, пoжалуй, никoгда дo этoгo и никoгда пoсле», – отмечается в пресс-релизе.

Роман Виктюк выбрал «Отравленную тунику» потому, что она является яркой иллюстрацией эпохи творческого взрыва, произошедшего в России в начале XX века. «Эта эпоха интересует Романа Виктюка всегда, независимо от того, над какой постановкой он работает в настоящий момент», – подчеркнули в театре.

Текст пьесы образен и изыскан, наполнен атмосферой восточной поэтической лирики, потому что прототипом бродячего поэта Имра, являющегося главным героем, стал один из основателей арабской поэзии, легендарный поэт и воин Имру аль-Кайс. Реальные факты из его жизни и творчества, о которых узнал Гумилев, легли в основу сюжета пьесы, пояснили в пресс-службе.