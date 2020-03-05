05.03.2020

Постановка создана совместно с канадским театром-цирком «7 пальцев», сообщил ТАСС худрук театра Михаил Швыдкой.

Спектакль посвящен телевидению и современной Золушке, мечтающей его покорить, пояснил худрук. Автором стихов для мюзикла выступил лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

По словам Швыдкова, спектакль повествует о главном телевизионном конкурсе на главном телевизионном канале страны. «Я ни в кoем случае не хoчу, чтoбы гoвoрили, чтo этo o Первoм канале, «Рoссии» или НТВ. На самoм деле, этo мoй пoклoн телевидению, кoтoрoе я oчень люблю», – оговорился он.

Главной героиней мюзикла является девушка Аня, приехавшая из вымышленного городка Сысоевска в Москву для участия в конкурсе «ПраймТайм». В попытке завоевать мир ей приходится пройти человеческие и профессиональные испытания, в том числе любовь и предательство.

«Но, знаете, как писал Чехов, для того, кто испытал счастье творчества, все остальное не играет большой роли. Спектакль об этом», – подчеркнул Швыдкой.