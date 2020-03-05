Премьера мультфильма «Прочь» откроет фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске

05.03.2020

Анимационная лента латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса стала первой из 170 кинопоказов смотра, передает телеканал «Югра».

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов решили посвятить детям, поэтому назвали «Пусть всегда будет...». В программе запланировано множество сеансов для детей и о детях.

Открытие детской программы «Твое кино» начнется с премьеры «Прочь». В программе также фестиваль замещающих семей и детей, оставшихся без попечения родителей, мастер-классы актера театра и кино Владимира Киммельмана, творческая лаборатория «Курс на кино» режиссеров Марины Поддубной и Яны Скопиной, а также мастер-классы по комиксам и встреча с художником-иллюстратором Евгением Яковлевым.

Показ ленты «Звездная дорожка» и торжественная церемония открытия «Духа огня» состоятся вечером 6 марта.

Смотр продлится в Югре до 9 марта, в нем примут участие представители более 15 стран. С 10 по 15 марта в кинотеатрах «МосКино» пройдет «Эхо «Духа огня».