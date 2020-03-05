Московская и Санкт-Петербургская консерватории вошли в рейтинг лучших вузов мира

05.03.2020

Результаты предметных рейтингов обнародовало глобальное аналитическое агентство QS, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Всего в топ-50 в 2020 году попали девять программ российских вузов. Такой оценки агентства удостоились сразу пять программ МГУ им. М. В. Ломоносова. Кроме того, эксперты оценили по одной программе от Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, Санкт-Петербургского горного университета, Высшей школы экономики и МИСиС.

Московская консерватория им. П. И. Чайковского заняла 44-е место в категории «Исполнительское искусство», получив 80 баллов за академическую репутацию и став третьей в числе российских вузов по этому критерию после МГУ им. М. В. Ломоносова и Новосибирского государственного университета. Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова получила 51-е место.

Директор департамента науки и образования Наталия Золотарева отметила, что осенью 2019 года ведомством была проведена серьезная содержательная дискуссия с ректорами творческих вузов. «Oбсудили механизмы пoвышения представленнoсти вузoв искусства в междунарoднoм прoстранстве, начали рабoту пo разрабoтке oбъективных сoпoставимых пoказателей, кoтoрые мoгут быть испoльзoваны в междунарoдных рейтингах при сoпoставлении твoрческих вузoв», – рассказала чиновница.