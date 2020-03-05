В Петербурге открылся международный фестиваль «Виртуозы флейты»

05.03.2020

В ходе смотра участники из Европы проведут в Мариинском театре серию мастер-классов, сообщили в пресс-службе театра.

Программу фестиваля, включающего музыку разных направлений и эпох, открыл гала-вечер с участием французского флейтиста Патрика Галлуа.

В концертном и камерных залах флейта прозвучит соло в сопровождении фортепиано, а также с оркестром и в ансамбле с другими инструментами. В фестивале примут участие флейтисты оркестра Мариинского театра и приглашенные солисты.

В нынешнем году в их число вошли Патрик Галлуа из Франции, Кадзунори Сэо из Японии, Матье Дюфур из Берлинского филармонического оркестра, Сара Лувьон и Джованни Гандольфо из оркестра Франкфуртской оперы, а также японский ансамбль флейт Magnum Trio.

В программу гала-открытия вошли флейтовые концерты Девьена и Вивальди, а также Первая симфония Гуно. Перед фестивалем в рамках проекта «Открытая среда» прозвучали фантазии для флейты и фортепиано на темы из популярных опер.