Красноярский ансамбль танца Сибири им. Годенко отправится на гастроли во Францию

05.03.2020

Концерты коллектива пройдут в 26 городах республики в рамках «Русских сезонов», сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Гастроли ансамбля будут идти во Франции с 7 марта по 7 апреля 2020 года. Французские зрители увидят известные постановки советского хореографа Михаила Годенко, в том числе казачий пляс «Красный яр», хоровод «У колодца», лирический танец «Утушки», зрелищную сюиту «Сибирь моя» и другие номера.

Красноярский государственный ансамбль танца Сибири имени М. С. Годенко является лучшим профессиональным коллективом народного танца в России. Его танцоры выступали на крупнейших сценических площадках более 70 стран мира.

Коллектив был создан в 1960 году. С приходом Михаила Семеновича Годенко в 1963 году ансамбль превратился в визитную карточку Красноярского края, говорится в сообщении.