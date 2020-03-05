Фестиваль народного танца «Уральский перепляс-2020» начал принимать заявки на участие

05.03.2020

Отборочный этап будет идти до 15 марта, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Прием заявок на участие в XIV Всероссийском фестивале народного танца «Уральский перепляс» ведут Государственный российский дом народного творчества им. В. Д. Поленова, Челябинский государственный центр народного творчества и Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

Смотр состоится в Челябинске 24–26 апреля 2020 года. Он будет посвящен памяти династии хореографов Южного Урала – заслуженного деятеля искусств России Натальи Николаевны Карташовой и заслуженного работника культуры России Татьяны Николаевны Реус.

На конкурс приглашаются любительские танцевальные коллективы младшей (12–14 лет), средней (15–18 лет) и старшей (19+) возрастных категорий. Отборочный этап проводится на основании видеоматериалов, которые желающие могут прислать в ГРДНТ им. В. А. Поленова до окончания приема заявок в середине марта.