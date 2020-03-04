Американская певица Джейн Монхайт откроет «Триумф джаза» в Петербурге

04.03.2020

Гала-концерт Игоря Бутмана состоится 11 марта, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Местом для концерта выбран Большой концертный зал «Октябрьский». На фестивале выступят сам Бутман, легендарная группа Spyro Gyra и Московский джазовый оркестр вместе с американской вокалисткой Джейн Монхайт.

Монхайт известна на американской джазовой сцене как исполнительница со своим оригинальным стилем, сочетающим элементы разных жанров. Дебютный альбом певицы Never Never Land (2000) продержался в джазовых чартах Billboard более года, удостоившись признания Международной Ассоциации джазовых журналистов как лучшая запись 2000 года.

На счету Монхайт две номинации Grammy, постоянное присутствие в чарте Billboard, сотрудничество с Фредди Коулом, Майклом Бубле и Куинси Джонсом, а также записи саундтреков к таим фильмам, как «Небесный капитан и мир будущего» и «Не отпускай меня».