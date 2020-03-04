В «Больших гастролях» примут участие более 100 театров для детей и молодежи

04.03.2020

Программа стартует 12 марта 2020 года, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

В рамках мероприятия Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Минкультуры обработал заявки театров, утвердив 107 коллективов, которым предстоит показать свои спектакли в семидесяти четырех регионах России.

В едином театральном пространстве программы в 2020 году будут представлены спектакли коллективов культурных центров и самых отдаленных регионов страны, в том числе пока еще малоизвестных детских и молодежных театров. В их числе Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино» и Театр юного зрителя Республики Саха (Якутия), Сахалинский театр кукол и Пензенский областной театр «Кукольный дом», Московский детский камерный театр кукол и Марийский театр юного зрителя, Тувинский государственный театр кукол и Театр кукол Карелии, а также другие коллективы.

Гендиректор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Елена Булукова назвала программу «Большие гастроли для детей и молодежи» «колыбелью театра будущего», в которой ежегодно профессионально «растут» десятки тысяч зрителей нового поколения.

Восемь театров будут участвовать в программе впервые. В их числе Нижневартовский театр юного зрителя, Казанский татарский театр юного зрителя им. Г. Кариева, Няганский театр юного зрителя, Набережночелнинский театр кукол и Нижегородский государственный академический театр кукол.