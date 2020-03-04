Выставка в Елабуге познакомит с бытом народов Крыма

04.03.2020

Мероприятие начнется 6 марта, сообщает ТАСС.

Экспозиция организована Крымским этнографическим музеем в рамках межмузейного обмена с Елабужским государственным историко-архитектурным художественным музеем-заповедником, сообщил директор музея Юрий Лаптев.

Выставка «Народы Крыма» будет открыта более месяца и закончится в апреле. «Я думаю, что жителям Татарстана также будет интересно узнать о народах, населяющих Крым», – сказал Лаптев.

Крымчане представят около 300 предметов быта русских, украинцев, крымских татар, болгар, армян, греков и других народов региона. Среди экспонатов национальные костюмы, кухонная утварь, изделия из кожи, глины и дерева, музыкальные инструменты.

В свою очередь, в Симферополе открылась выставка «Многоцветие татарской национальной культуры», посвященная 100-летию образования Татарской АССР, которое празднуется в 2020 году. Как рассказала заведующая музеем современного этнографического искусства Елабужского музея-заповедника Зиля Нигамаева, музей привез из Елабуги в Крым 179 предметов быта татар, в том числе одежду, обувь и предметы для отправления культовых обрядов XIX–XX вв.

«Этo сшитые из цветнoй кoжи ичиги и тапoчки, кoжаные пoдушки, расшитые тюльпанами, традициoнными элементами вышивки у татар. Также представленo oкoлo 50 картин худoжникoв на этнoграфическую тематику», – сообщила она.