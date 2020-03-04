В Москве покажут выставку о жизни писателей в эвакуации в 1941-1944 годах

04.03.2020

Проект приурочен к 75-летию Победы, сообщает ТАСС.

Выставка расскажет о жизни Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Корнея Чуковского и других писателей и деятелей кино в годы войны. Экспозиция пройдет в Москве с 18 марта по 10 мая 2020 года, сообщила пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени Даля.

Героями выставки «Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1944» станут Борис Пастернак, Алексей Толстой, Анна Ахматова, Корней Чуковский, Арсений Тарковский, Марина Цветаева, Владимир Луговской, Елена Булгакова, Константин Симонов, Михаил Зощенко, Виктор Шкловский, Сергей Эйзенштейн и другие, говорится в сообщении.

«Ноевым ковчегом» называла жизнь писателей в эвакуации Ахматова. Эвакуация стала не только их спасением от «Великого потопа» войны, но и уникальным опытом совместного проживания людей, совершенно разных и творчески одаренных, отмечают организаторы выставки.