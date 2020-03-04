Московский экспортный центр подписал соглашения о показе российских фильмов в 35 странах
04.03.2020
Европейские продюсеры заинтересовались спецэффектами и компьютерной графикой московских компаний, передает ТАСС.
Соглашения были подписаны центром на одном из крупнейших кинорынков Европы – European Film Market, который прошел в Берлине. Российские кинофильмы были представлены на едином стенде Московского экспортного центра, сообщается на сайте правительства столицы.
В рамках кинорынка представители московских кинокомпаний провели более 400 встреч с потенциальными зарубежными покупателями и партнерами. В результате был заключен целый ряд соглашений, говорится в сообщении.
Благодаря этому кинопродукцию из России представят на международных кинорынках в Германии, Мексике, Бразилии, США и Франции. Итоги участия Москвы в European Film Market подтверждают конкурентоспособность отечественной кино-, теле- и анимационной продукции, говорится в сообщении.
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