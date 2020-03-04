Московский экспортный центр подписал соглашения о показе российских фильмов в 35 странах

04.03.2020

Европейские продюсеры заинтересовались спецэффектами и компьютерной графикой московских компаний, передает ТАСС.

Соглашения были подписаны центром на одном из крупнейших кинорынков Европы – European Film Market, который прошел в Берлине. Российские кинофильмы были представлены на едином стенде Московского экспортного центра, сообщается на сайте правительства столицы.

В рамках кинорынка представители московских кинокомпаний провели более 400 встреч с потенциальными зарубежными покупателями и партнерами. В результате был заключен целый ряд соглашений, говорится в сообщении.

Благодаря этому кинопродукцию из России представят на международных кинорынках в Германии, Мексике, Бразилии, США и Франции. Итоги участия Москвы в European Film Market подтверждают конкурентоспособность отечественной кино-, теле- и анимационной продукции, говорится в сообщении.