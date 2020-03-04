В Южно-Сахалинске появится первый в регионе виртуальный кинозал

04.03.2020

Создать новый объект удалось благодаря нацпроекту «Культура», сообщает ТАСС.

В кинозале в рамках нацпроекта будут организованы трансляции концертов в режиме реального времени, сообщается в пресс-релизе правительства региона.

В прошлом году тогдашний министр культуры РФ Владимир Мединский раскритиковал работу властей региона в рамках кинофикации. Мединский отметил недостаточное количество кинозалов и зрителей в них и рекомендовал усилить работу в этом направлении.

Создание в Южно-Сахалинске виртуального кинозала решает эту проблему, учитывая его географическое положение, отметили в правительстве Сахалинской области. Люди на островах лишены возможности часто выезжать на материк для посещения важных культурных событий. Теперь виртуальный кинозал даст им возможность побывать на лучших концертах страны, не покидая свои населенные пункты, подчеркнули представители региона в разговоре с журналистами.

Сейчас идут подготовительные работы, в том числе проектирование виртуального зала на базе дома культуры «Родина». Будет также закуплено специальное оборудование, видеопроцессор вещания, современная акустическая система с высоким качеством звука, камеры с беспроводными передатчиками и светодиодный экран.