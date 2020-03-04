В Пермском крае начнутся съемки триллера «Фактор S»

04.03.2020

Картину будут снимать кинокомпании США и Канады, рассказал ТАСС продюсер Игорь Добровольский.

По сюжету фильма, группа иностранцев в поисках острых ощущений оказывается в заброшенном монастыре, под которым обнаруживает тоннели старого бункера. Съемки игрового фильма в жанре триллера начнутся в апреле 2020 года, локации уже выбраны.

В повествование триллера будут вплетаться исторические здания, в частности церковь XVII века, отметил продюсер. Кроме того, при выборе локаций организаторы съемок по достоинству оценили красивую природу и интересную историю Пермского края, подчеркнул Добровольский.

По его словам, сценарий к фильму написан им совместно с московским сценаристом Сорокиным и при участии питерских коллег. «История адаптированная, международная, я думаю, что здесь будет участвовать интернациональная группа», – пояснил продюсер.