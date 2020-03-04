Путин поздравил Национальный музей Марий Эл с вековым юбилеем

04.03.2020

Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

В своем обращении российский лидер поздравил коллектив Национального музея Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева со 100-летним юбилеем. Президент отметил вклад, который вносит музей в сохранение истории, культуры и традиций народов региона.

В своем обращении президент подчеркнул важность стремления музея беречь творческое наследие предшественников. Путин также высоко оценил успешность, с которой коллектив музея реализует востребованные исследовательские, образовательные и просветительские проекты.

Благодаря подвижничеству и энтузиазму многих поколений сотрудников музею удалось собрать богатейшие коллекции археологических и этнографических находок, а также произведений декоративно-прикладного искусства, отметил президент. Артефакты музея рассказывают об истории, культуре и традициях народов Республики Марий Эл, подчеркнул он.