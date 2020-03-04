Московский губернский театр представит спектакль по пьесе Карела Чапека «Мать»

04.03.2020

Премьера постановки состоится в среду, 4 марта, сообщает ТАСС.

Накануне худрук театра Сергей Безруков отметил пацифистское и антифашистское послание пьесы. Драма стала итогом творчества писателя в 1938 году, напомнил он.

«В те годы Чехия, как и вся Европа, была в отчаянном положении: она боролась и с внутренними, и с внешними проблемами, набирал силу Третий рейх. Пацифистский и антифашистский месседж произведения делали его особенно актуальным в переломные эпохи, когда весь мир оказывался на грани мировой войны», – рассказал журналистам перед премьерой Сергей Безруков.

Пьеса ставилась в России не так часто, отметил он. По мнению Безрукова, постановка особенно актуальна сейчас, когда по всему миру идут большие и маленькие войны, вспыхивают вооруженные, экономические и информационные конфликты.

В этом году Россия отмечает не только юбилей Победы в Великой Отечественной войне, но и 75 лет с окончания Второй мировой, напомнил Безруков. По его словам, пьеса Чапека – тот материал, который дает возможность театру эмоционально и без лишнего пафоса высказаться на эту тему.