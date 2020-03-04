Найденную при строительстве Крымского моста скульптуру датировали V веком до н.э.

04.03.2020

Радиоуглеродное AMS-датирование артефакта было проведено в центре изотопных исследований Университета Джорджии (США), сообщает «Интерфакс».

Для этого использовался образец смоляного покрытия, найденного на скульптуре. Артефакт был обнаружен в районе мыса Ак-Бурун три года назад в ходе сооружения опор для будущего моста через Керченский пролив, сообщил Институт археологии Российской академии наук (РАН) во вторник.

Подводный отряд Института археологии исследовал крупное скопление древней керамики, обнаруженное на дне Керченской бухты. Как выяснилось, оно было частью культурного слоя, отложившегося в гавани древнегреческого города Пантикапей в период с VI века до н.э. по VIII век н.э. и перемещенного к мысу Ак-Бурун в процессе дноуглубительных работ 1970-х годов.

Одной из находок аквалангистов стала полая терракотовая скульптура мужской головы. Ее верхняя часть выполнена в архаической традиции (резкие переходы и крупные глаза), изображение носа и бороды – в восточных канонах.

По мнению экспертов, скульптура устанавливалась на корабле с помощью свинцовых креплений. Покрывающая терракоту смола препятствовала разрушению скульптуры морской водой, отмечается в сообщении.