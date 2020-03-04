В Ростовской области завершается реставрация дома-музея Михаила Шолохова

04.03.2020

Уже в мае, к 115-летию писателя, мемориальный дом станет таким, каким был при его жизни, передает телеканал «Россия Культура».

Усадьба Шолохова была построена в 1949 году. После войны государство выделяло академикам деньги на строительство дач под Москвой, но писатель попросил разрешить ему построить дом в своей родной станице Вешенской.

С момента возведения дома это первая его реставрация. В ходе работ были отремонтированы все инженерные системы и коммуникации, в настоящее время завершается реставрация фасадов. На балконе уже сооружены элементы балясника, традиционного балконного ограждения казачьих домов.

«Реставрация была дoстатoчнo кoмплекснoй, oсoбеннo этo кoснулoсь деревянных элементoв снаружи здания. Тем не менее этo тoлькo часть рабoты, чтo предшествoвала началу реставрации. Нам нужнo не прoстo пoставить стoл пoсередине пoмещения, а дo сантиметра выставить так, как этo былo», – рассказал внук писателя Александр Шолохов.

Особую ценность представляют сохранившиеся мемориальные предметы, принадлежавшие писателю и его семье. В их числе книги, рукописи и фотографии, которые войдут в юбилейную экспозицию.