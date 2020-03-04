К 8 марта в Москве представили новую комедию от создателей фильма «Холоп»

04.03.2020

Премьера сербской романтической комедии «Отель Белград» с Милошем Биковичем прошла в киноцентре «Октябрь», передает ТАСС.

Предваряя первый показ комедии, Бикович пошутил, что зрителей сейчас повезут в Сербию, и предложил им пристегнуться. «Разрешили сербам сниматься в российском кино, вот, понаехали», – сказал он.

Кроме того, актер поблагодарил продюсеров и авторов, которые поверили в идею фильма, и всех, кто работал над ним.

По сюжету, главный герой Паша, легкомысленный хозяин гостиницы в Белграде, ввязывается в конфликт с местным мафиози. Единственное, что может спасти его от мести бандитов, – женитьба на дочери их босса. Однако в процессе подготовки к свадьбе в развитие событий вмешивается возлюбленная главного героя.

«Мы прoстo сделали класснoе дoбрoе кинo, кoтoрoе oчень пoдхoдит к празднику 8 Марта. Этo рoмантическая кoмедия, рoмантическoе путешествие, и нам кажется, чтo этo прекрасный пoдарoк женщинам к празднику», – сказал генеральный продюсер Эдуард Илоян.

В главных ролях снялись Милош Бикович, Диана Пожарская и Александра Кузенкина. Выход фильма в прокат состоится в четверг, 5 марта 2020 года.