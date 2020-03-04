В Хельсинки открылась выставка художницы Натальи Гончаровой

04.03.2020

Ретроспектива работ самой известной русской авангардистки завершает финальную часть европейского турне, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Экспозиция открылась 27 февраля в музее Атенеум в Хельсинки. Ранее выставка прошла в лондонском музее модерна Тейт и в Палаццо Строцци во Флоренции.

Большинство картин экспозиции были созданы в период до отъезда художницы за границу, рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. После этого Гончарова и Ларионов скромно жили частной жизнью, не поднимаясь на вершину общественного внимания, отметила она.

Выставка состоит из более чем сотни работ, которые были представлены крупнейшими музеями, галереями и частными коллекционерами всего мира. Большую часть составляют работы из Третьяковской галереи. Также присутствуют картины Гончаровой из государственного Русского музея и российских городов, в том числе Костромы, Серпухова, Казани, Уфы и Нижнего Новгорода.