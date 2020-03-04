В «Союзмультфильме» ожидают роста рынка отечественной анимации

04.03.2020

Российская анимация наращивает потенциал развития, цитирует ТАСС председателя правления студии Юлиану Слащеву.

Объем рынка отечественной анимации может достигнуть 10 миллиардов рублей в 2021 году, что на 2,6 миллиарда больше показателей 2018 года. Такое заявление Слащева сделала на открытой лекции в РАНХиГС.

По ее словам, отечественный рынок анимации ежегодно растет на 20%, при том, что стагнирует целый ряд рынков. «В 2011 году рынок анимации представлял из себя 2,3 миллиарда рублей, в 2018 году – 7,4 миллиарда рублей, и планы на 2021 год, что он может вырасти до 10 миллиардов рублей», – отметила Слащева.

Представитель «Союзмультфильма» отметила, что рынок анимации в России растет именно за счет отечественного контента. По ее словам, анимация стала самым ярким примером того, как постепенно трансформируется отрасль культуры – от советской анимации с «золотой коллекцией» до сегодняшнего совершенно проявления анимационных технологий в других сферах.