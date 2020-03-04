Любимова и Минниханов обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Татарстане
04.03.2020
В рабочей встрече министра культуры с президентом Татарстана приняла участие министр культуры региона Ирада Аюпова, сообщает сайт Минкультуры РФ.
Кроме того, в беседе участвовали первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и другие чиновники.
В ходе встречи глава Татарстана рассказал о реализации в регионе нацпроекта «Культура». Сейчас ведется капремонт Государственного театра кукол в Набережных Челнах, открытие которого планируется в 2020 году. В 2019 году в регионе были созданы две модельные библиотеки, еще три будут открыты в 2020 году.
По нацпроекту в 2020 году ремонтируются пять домов культуры, получены средства на обновление парка музыкальных инструментов в детских школах искусств, отметила Ирада Аюпова. Ольга Любимова подчеркнула, что строительство центров культурного развития является важной темой для обсуждения. По ее словам, можно поднять вопрос об увеличении числа таких центров.
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