При Киностудии имени Горького откроется детская киношкола

04.03.2020

Учащиеся смогут записаться на сценарный, режиссерский, операторский и актерский курсы, сообщает ТАСС.

О намерении киностудии создать школу сообщила на открытой лекции в РАНХиГС гендиректор киностудии Юлиана Слащева.

«На Кинoстудии Гoрькoгo тoже планируем делать кинoшкoлу, куда мoжнo будет прихoдить и заниматься. Там будет сценарный курс, операторский, режиссерский и актерский. Будем в этих направлениях детей развивать», – сказала гендиректор.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году, она является одной из самых старых и крупных в России. В течение века здесь было создано более 1 тысячи картин, в числе которых «Мать» Всеволода Пудовкина, «Путевка в жизнь» Николая Экка, «Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова и многие другие фильмы.