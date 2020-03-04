Московская консерватория записала полное собрание сонат Бетховена

04.03.2020

Все произведения были исполнены на копиях исторических инструментов эпохи композитора, сообщает ТАСС.

Запись полного собрания фортепианных сонат Людвига ван Бетховена (1770-1827) была посвящена 250-летию со дня рождения немецкого классика. Как сообщил журналистам автор идеи записи, профессор Консерватории Алексей Любимов, полноценные реплики инструментов бетховенского времени создал мастер Пол Макналти.

«Ведь мастера тогда тоже делали новые инструменты. Эти инструменты дают всю палитру бетховенского фортепианного, клавирного гения», – пояснил Любимов.

Запись шла в залах Москвы, Брно и Варшавы. Любимову помогли записать сонаты его ученики, в том числе Алексей Зуев, Александра Коренева, Юрий Мартынов, Ольга Мартынова, Елизавета Миллер и Ольга Пащенко.

Автор комментариев к изданию, профессор Лариса Кириллина горячо одобрила идею записать сонаты не только на разных инструментах, но и в исполнении семи прекрасных и очень своеобразных музыкантов. «Идея великoлепная, пoтoму чтo раньше интеграл сoнат записывал какoй-тo oдин выдающийся пианист на кoнцертнoм рoяле, и диалoг с музыкoй нoсил другoй характер. В даннoм случае перед нами мнoжествo диалoгoв, мнoжествo вoзмoжнoстей», – отметила она.