Объявлен лонг-лист премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература»

03.03.2020

Соискателей литературной награды назвали на церемонии в Доме приемов МИД, передает ТАСС.

Список озвучило жюри литературной премии, в него вошли 35 авторов из 17 стран, представившие 36 произведений. Один из претендентов, Мишель Уэльбек, имеет две выставленные на премию книги – «Серотонин» и «Возможность острова».

Как напомнил председатель жюри, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, премии уже 18-й год, а писательским встречам в Ясной Поляне в сентябре исполнится 25 лет.

«Возможно, в этом году короткий список премии мы объявим в Ясной Поляне», – отметил он.

Среди номинантов Толстой выделил роман Фернандо Арамбуру «Родина». В лонг-лист также вошли Майкл Ондатже («Военный свет»), Фредерик Бакман («Медвежий угол»), Эндрю Ридкер («Альтруисты»), Лоран Бине («Седьмая функция языка»), Пол Остер («4321»), Кормак Маккарти («Дорога») и другие произведения.

География номинантов составила целый ряд стран – от Аргентины, Великобритании, Индии и Германии до Китая, США, Франции, Швеции и Японии.