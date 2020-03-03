Электротеатр «Станиславский» покажет спектакль по запискам Владимиру Маяковскому

03.03.2020

Постановка войдет в программу фестиваля «Триумф джаза», сообщает ТАСС.

Экспериментальный спектакль на музыку Игоря Яковенко покажут 9 марта в рамках ХX международного фестиваля «Триумф джаза». Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции исполнительный продюсер фестиваля Роман Христюк.

По его словам, в рамках «Триумфа джаза» впервые поставлен театральный эксперимент, для которого выбрали самую модную и интересную театральную площадку Москвы. Спектакль пройдет с участием пианиста Игоря Яковенко, актеров Михаила Трофимчука и Евгения Даля, уточнил продюсер.

Постановка посвящена запискам, которые Маяковский получал во время своих публичных выступлений. «Это очень остроумное произведение», – отметил Христюк.

Фестиваль дополнит программа «Джаз и кино», фотовыставка, мастер-классы художественного руководителя фестиваля – саксофониста Игоря Бутмана, а также итальянского бас-гитариста Федерико Маламана и певицы Анны Бутурлиной.