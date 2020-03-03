В Тамбовской области впервые пройдет Детский фестиваль Рахманинова

03.03.2020

Фестиваль будет проходить с 14 по 30 апреля, сообщает ТАСС.

В рамках смотра состоятся концерты, мастер-классы и встречи с известными музыкантами. Об этом рассказал начальник управления культуры Юрий Голубев в ходе итогового заседания коллегии управления культуры. По его словам, лучшие одаренные дети получат именные гранты.

Идея учредить новый детский фестиваль была озвучена в прошлом году губернатором области Александром Никитиным. Чиновник пояснил, что в преддверии 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова такое мероприятие позволит повысить узнаваемость региона, в котором долгие годы жил и работал композитор.

Фестиваль откроет Российский национальный молодежный симфонический оркестр вместе с известным российским пианистом Вадимом Руденко. В рамках смотра с 13 по 16 апреля состоится творческая школа для одаренных детей, которая будет размещена в санатории «Сосны». Там будут обучаться 40 детей из всей области.