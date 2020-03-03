В московском Музее кино откроется выставка «Федерико Феллини: 100»

03.03.2020

Экспозиция посвящена 100-летию выдающегося итальянского режиссера и классика мирового кинематографа, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Выставка откроется 13 марта. Ее проект был подготовлен совместно с Итальянским институтом культуры.

Будет представлено более 150 экспонатов, в том числе фотоматериалы, плакаты, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, рисунки самого режиссера и костюмы из фильмов.

Уникальные экспонаты предоставили мемориальный Музей Федерико Феллини в Римини, Центральный государственный архив Рима, архив «Cinemazero Images», исторический архив «Luce», Музей кино и частные коллекционеры, пожелавшие остаться анонимными.

Выставка будет работать в Музее кино до 14 апреля 2020 года. После этого проект поедет в Санкт-Петербург и Прагу, откуда отправится по крупнейшим городам мира.