МХТ имени Чехова покажет благотворительный театральный проект «Поколение Маугли»

03.03.2020

Новую версию музыкального спектакля по сказке Киплинга представит Константин Хабенский, передает телеканал «Россия Культура».

Премьера благотворительного спектакля состоится 1 июня. Средства от продажи билетов будут направлены на лечение детей.

В постановке Хабенского джунгли Киплинга превратились в каменные джунгли современного города, на которых звучит голос улиц – рэп. При этом главного героя зовут не Акела, а Окейло, от слова «окей».

На сцене задействованы более сотни артистов Детского музыкального театра юного актера. Бандерлоги играют в баскетбол, лягушонок Маугли – сын мэра, у которого есть все, кроме родительского внимания и любви.

Премьера спектакля «Поколение Маугли» состоялась в 2014-м. Для новой постановки готовят обновленную версию с помощью наставников, которые два года играли благотворительный спектакль в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Казани и Челябинске.

Миссией проекта названа помощь детям с опухолью мозга. В предыдущий раз организаторам удалось собрать более пятнадцати миллионов рублей, оплатив лечение сорока детей.