В Сыктывкаре открылась выставка об истории первого русского города в Арктике

03.03.2020

Экспозиция «Пустозерск. Пять веков спустя...» будет открыта для посетителей до 2 апреля, сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Выставка открылась в Национальном музее Коми в Сыктывкаре.

Пустозерск был основан в конце XV века как административный, торговый и промысловый центр, играя значительную роль в межкультурных контактах и распространении в отдаленных северных землях православной веры. В результате административно-экономических перемен в XVII–XVIII веках город стал постепенно приходить в упадок, полностью опустев в 60-х годах ХХ века.

Выставка представляет находки археологических экспедиций, датированные XVI – началом XX века, которые рассказывают об истории города. Артефакты характеризуют разные стороны жизни жителей Пустозерска – их повседневные занятия, одежду, верования, быт.