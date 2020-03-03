Японский дуэт «Хидэ-Хидэ» представил в Москве программу «Запад встречается с Востоком»

03.03.2020

Коллектив исполняет традиционную японскую музыку, мировую классику и аранжировки песен российских композиторов, передает телеканал «Россия Культура».

Свою композицию музыканты Хидэки Исигаки и Хидэки Оноуэ назвали «Подобно льву». Это одно из первых произведений, которое они написали, создав ансамбль «Хидэ-Хидэ» в 2007 году.

«В композиции «Подобно льву» мы хотели выразить истинный самурайский дух мужественности, готовности, решительности совершать героические поступки», – рассказал Хидэки Оноуэ, исполняющий партию сямисэна – древнего японского инструмента, история которого насчитывает 400 лет.

Участники «Хидэ-Хидэ» – потомственные музыканты, родители которых являются известными исполнителями. Коллектив выступает в традиционных костюмах, экспериментируя на стыке разных жанров.

Одним из излюбленных композиторов японского дуэта является Микаэл Таривердиев. В каждом своем выступлении они исполняют его сочинения в своей интерпретации. В России музыканты выступят в 6 городах.