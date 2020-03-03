03.03.2020

Экспозиция «Репин. Наследие. Ученики» проходит в Музее изобразительных искусств, сообщает телеканал «Россия Культура».

На выставке представлена жемчужина коллекции Иркутского музея – «Нищая». Долгое время картина находилась в Третьяковке, затем поедет во Францию и вернется в Иркутск только в 2021 году, рассказала директор Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева Наталья Сысоева.

Кроме работ самого Репина, посетители могут увидеть картины Серова, Кустодиева, Сомова, Грабаря и других художников, отмечается в сообщении.

«Рабoта Малявина «Девка» является oдним из ярких примерoв тoгo, как идеи Репина развивались – как oн начинает рабoтать сo светoм, с oтдельными мазками, с импрессиoнистическими тенденциями», – отметила директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян.

В Екатеринбурге выставка будет до начала апреля. После этого она отправится в Омск.