В Москве объявлен список претендентов на премию «Ника»

03.03.2020

За победу в номинации «лучший фильм» будут бороться пять кинофильмов, сообщает телеканал «Россия Культура».

Премию «Ника–2020» присуждает Российская академия кинематографических искусств. В этом году конкурировать за престижную номинацию будут ленты «Дылда» К. Балагова, «Грех» А. Кончаловского, «Айка» С. Дворцевого, «Одесса» В. Тодоровского и «Француз» А. Смирнова.

По числу упоминаний лидером стал «Француз» — 9 номинаций. За ним идет «Дылда» — 8 номинаций. В номинации «лучший режиссер» будут соперничать Кантемир Балагов («Дылда»), Сергей Дворцевой («Айка») и Андрей Смирнов («Француз»).

На номинацию «лучшая мужскую роль» претендуют актеры Алексей Вертков («Воскресенье»), Алексей Агранович («Юморист»), Леонид Ярмольник («Одесса») и Александр Паль («Верность»). «Лучшей актрисой» могут признать Викторию Мирошниченко («Дылда»), Самал Еслямову («Айка») или Елену Сусанину («Керосин»).

В номинации «Открытие года» соперничают режиссер Борис Акопов («Бык»), сценарист Александр Золотухин («Мальчик русский») и актриса Евгения Образцова («Француз»).

Всего на кинопремию поданы заявки от 120 фильмов. В их числе 53 игровые картины, 20 анимационных картин и 47 документальных фильмов.

33-я церемония вручения наград «Ника–2020» пройдет в киноконцертном зале «Вегас» 29 марта 2020 года.