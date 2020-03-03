В KGallery выставлены около 100 работ Кустодиева

03.03.2020

Экспозиция продлится до 26 апреля 2020 года, сообщает пресс-служба галереи.

Представленные на экспозиции картины выдающегося художника, портретиста, книжного и театрального графика, мастера фотографии и скульптора взяты из частных петербургских коллекций и музейных собраний, ранее принадлежавших известным собирателям ХХ столетия.

Борис Кустодиев рос и воспитывался как художник в Астрахани под руководством живописца и графика, выпускника Императорской Академии художеств П.А. Власова. В 1896 году он был зачислен в Высшее художественное училище при Академии, где стал учеником и живописцем-помощником Ильи Репина. Там он получал свои первые премии, звание художника, право на пенсионерские поездки в Европу и звание академика живописи.

Вопреки неизлечимой болезни Кустодиев продуктивно работал и регулярно участвовал в выставках до самой своей кончины в возрасте 49 лет.

Выставка в KGallery позволяет увидеть многообразие жанров живописи (портреты, пейзажи, бытовые сцены) и видов графики (рисунки, гравюры, литографии и линогравюры), в которых работал Кустодиев. Зрители могут увидеть и такие шедевры, как «Гений победы» (1910), «Портрет Е.И. Грековой» (1920), «Девушка с чашкой» (1920).