28.02.2020

Конкурс на реконструкцию размещен на сайте госзакупок.

Государственный музей-заповедник «Царское Село» планирует провести техническое переоснащение с элементами реставрации Александровского дворца, служившего последней резиденцией императора Николая II после отречения от престола и до его отъезда в ссылку в Тобольск летом 1917 года.

Кроме того, помещение будет приспособлено для музейного использования, говорится в материалах закупки.

Проект реконструкции дворца был разработан в 2011 году и скорректирован в 2018 году. В 2011-2015 годах прошли строительно-монтажные и реставрационные работы подвальной части здания, с 2016 и до сих пор в здании идут общестроительные работы.

Александровский дворец в Царском Селе был построен в 1792-1796 годах итальянским архитектором Джакомо Кваренги. В 1918 году дворец стал музеем, после этого в нем размещался Дом отдыха сотрудников НКВД и детский дом.