28.02.2020

Мероприятие, посвященное юбилею Петра Чайковского, состоится с 19 по 22 марта, сообщает ТАСС.

В рамках сольного концерта Денис Мацуев исполнит «Времена года» Чайковского и сонаты Людвига ван Бетховена, рассказала директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

По ее словам, фестиваль Дениса Мацуева будет «роскошным». В его открытии примет участие российская оперная певица Хибла Герзмава и оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского. Будет представлена и симфоническая музыка, и вокал.

На закрытии пианист исполнит джаз вместе с саксофонистом из США Валерием Пономаревым.

В рамках фестиваля также состоится межрегиональный конкурс юных музыкантов из Перми и Пермского края фонда «Новые имена», президентом которого является Мацуев. Гала-концерт лауреатов впервые пройдет в Доме-музее Сергея Дягилева.