28.02.2020

Открытие экспозиции состоялось в Библиотеке книжной графики, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Нынешняя выставка стала первым опытом сотрудничества библиотеки с Эрмитажем. Кроме Научной библиотеки Эрмитажа, свои экземпляры обложек, эскизов к ним и самих книг предоставили коллекционеры Петербурга.

Куратор выставки Наташа Ергенс рассказала, что в середине 1920-х годов в СССР начался книжный бум. При этом тысячи наименований, ежегодно выходивших по всем отраслям жизнедеятельности, были снабжены художественными обложками авторства известных мастеров графики, «мирискусников» и конструктивистов, а также и совсем забытых сегодня авторов.

Как пояснил изданию коллекционер Игорь Прудников, основная часть выставки представлена так называемыми пробниками – типографскими оттисками обложек, которые оставляли авторам в качестве памятных подарков. Впоследствии эти пробники разошлись по миру и стали предметом коллекционирования.

На выставке показаны обложки таких книг, как «Мои лучшие партии» Александра Алехина, «Три покушения на Ленина» Владимира Бонч-Бруевича и «Ритм как диалектика» Андрея Белого. Есть и уникальные экземпляры, в том числе оттиск обложки журнала «Искры науки» без даты, который может принадлежать номеру, так и не вышедшему в тираж.