28.02.2020

Распоряжение правительства подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале.

«Принять в федеральную собственность Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник "Павловск"», – говорится в документе. В соответствии с распоряжением функции и полномочия учредителя музея-заповедника будет осуществлять Минкультуры России.

В течение трех месяцев ведомство обязано внести в учредительные документы музея соответствующие изменения. Совместно с Росимуществом и правительством Санкт-Петербурга Минкультуры проведет необходимые мероприятия по принятию в собственность РФ имущества музея, находящегося в собственности Петербурга.

Основными целями деятельности музея, согласно распоряжению, являются выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, имеющих отношение к истории царской семьи Романовых и их современникам, в том числе деятелям культуры и искусства. Кроме того, музей будет вести просветительскую, научно-исследовательскую и образовательную деятельность.

Ранее директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева рассказала ТАСС, что переход в федеральное подчинение откроет для музея новые перспективы. Прежде всего это касается финансирования учреждения и его реставрационных проектов.