28.02.2020

Город существовал в I веке под именем Фанум Мартис, сообщает INRAP.

Его руины были найдены при проведении раскопок в коммуне Фамар на севере Франции миссией Национального института превентивных археологических исследований (INRAP). С 2011 по 2014 годы на этом участке были проведены четыре полевых сезона, в ходе которых археологи обнаружили культурные слои с остатками зданий и артефактами периода римской колонизации этих земель.

Фанум Мартис располагался недалеко от современного города Валаньсен на берегу реки Ронель, на дороге между городками Камбре и Поммера. Для своего времени он был очень крупным городом и экономическим центром своего региона.

Древнейшие постройки агломерации датированы 1435-1290 годами до нашей эры, но своего расцвета поселение достигло при римлянах около 40 года до нашей эры. Во II веке нашей эры площадь города превышала 150 гектаров.

Археологи нашли остатки акведука, театра и термальных ванн, во многих из них сохранились элементы системы подогрева полов, которые широко использовались в Римской империи. Основу экономики Фанум Мартис составляли ремесленники, населявшие целые кварталы гончаров, кожевенников и кузнецов. Интересно, что некоторые из них селились рядом таким образом, что составляли целые технологические комплексы. В частности, кожевенный завод соседствовал с мастерской клея, пользовавшейся его отходами и в свою очередь предоставлявшей ему клей для производства обуви.